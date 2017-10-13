Шесть египетских военнослужащих стали жертвами террористической атаки на Синайском полуострове
AzerTAg.az
Каир, 13 октября, АЗЕРТАДЖ
В результате вооруженного нападения террористов на блокпост сил безопасности в городе Аль-Арише на Синайском полуострове погибли шесть египетских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил Египта Тамер Аль Рифаи.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении офицального представителя ВС отмечается, что террористические элементы, атаковавшие военнослужащих, использовали самодельные гранаты и огнестрельное оружие. По его словам, военнослужащие немедленно вступили с террористами в перестрелку, после чего они вынуждены были бежать, прихватив с собой своих раненных и погибших боевиков.
В настоящее время силы безопасности прочесывают район и ведут поиски преступников.
Ася Гаджизаде
собкор АЗЕРТАДЖ
Каир
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