Шесть египетских военнослужащих стали жертвами террористической атаки на Синайском полуострове

Каир, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

В результате вооруженного нападения террористов на блокпост сил безопасности в городе Аль-Арише на Синайском полуострове погибли шесть египетских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил Египта Тамер Аль Рифаи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении офицального представителя ВС отмечается, что террористические элементы, атаковавшие военнослужащих, использовали самодельные гранаты и огнестрельное оружие. По его словам, военнослужащие немедленно вступили с террористами в перестрелку, после чего они вынуждены были бежать, прихватив с собой своих раненных и погибших боевиков.

В настоящее время силы безопасности прочесывают район и ведут поиски преступников.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Каир