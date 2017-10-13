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    Шесть египетских военнослужащих стали жертвами террористической атаки на Синайском полуострове

    13.10.2017 [14:55]

    Каир, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    В результате вооруженного нападения террористов на блокпост сил безопасности в городе Аль-Арише на Синайском полуострове погибли шесть египетских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил Египта Тамер Аль Рифаи.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении офицального представителя ВС отмечается, что террористические элементы, атаковавшие военнослужащих, использовали самодельные гранаты и огнестрельное оружие. По его словам, военнослужащие немедленно вступили с террористами в перестрелку, после чего они вынуждены были бежать, прихватив с собой своих раненных и погибших боевиков.

    В настоящее время силы безопасности прочесывают район и ведут поиски преступников.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Каир

    AZERTAG.AZ :Шесть египетских военнослужащих стали жертвами террористической атаки на Синайском полуострове
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