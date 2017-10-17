Широкой общественности будет представлена концепция по развитию цифрового торгового хаба Азербайджана

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

На первой международной конференции «Цифровой торговый хаб Азербайджана – перспективы развития», которая состоится 19 октября в Баку, широкой общественности страны будет представлена концепция по развитию цифрового торгового хаба Азербайджана, как инновационного государственного стартапа, построенного на принципах государственного и частного партнерства.

В работе конференции, организатором которой является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций при Президенте Азербайджанской Республики, примут участие представители Европейского Союза и Всемирного банка, ПРООН, России, Эстонии, Англии, Польши, Швейцарии, Китая, и других стран. Будет обсуждена тематика применения и взаимного признания электронной подписи, упрощения экспортных процедур, выдачи электронных подписей нерезидентам, дистанционного создания и управления компанией, а также новых решений в сфере электронной коммерции. Цифровой торговый хаб Азербайджана – это инновационная платформа электронной торговли, где электронные транзакции будут нести юридическую силу, и процедура регистрации на портале участников электронной торговли будет верифицирована государством посредством реестра юридических лиц.

Конференция будет разбита на две панельные дискуссии: «Цифровой торговый хаб, как драйвер международной торговли и экономического развития Азербайджана и инновационные решения трансграничной торговли» и «Цифровой торговый хаб в качестве средства для достижения максимальной синергии в партнерстве между государственным и частным секторами».

Модератором первой панельной дискуссии выступит глава азербайджанской компании B.EST Solutions, являющейся оператором услуги мобильной цифровой подписи Asan İmza и партнером цифрового торгового хаба Азербайджана Яна Кримпе. Вторая панельная дискуссия будет проходить при модерации главы портала Azexport.az Заура Гардашева, сообщили АЗЕРТАДЖ в B.EST Solutions.

Следует отметить, что на данный момент Asan İmza интегрирована с порталом Azexport.az, который был разработан Центром анализа экономических реформ и коммуникаций при Президенте Азербайджанской Республики по принципу партнерства государственного и частного секторов и также является инновационным продуктом Made in Azerbaijan. Сегодня портал поддерживает экспорт товаров, произведенных в Азербайджане, и работает с такими мировыми электронными торговыми площадками, как Alibaba.com, eBay.com, Wholesale, Amazon, All.biz и другие.

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, предпринимаются дополнительные меры по расширению внешнеторговых операций и усилению портала Azexport.az в качестве Цифрового Торгового Хаба (Digital Trade Hub of Azerbaijan). В соответствии с этим Указом Asan İmza будет выдаваться иностранным гражданам во всех дипломатических представительствах Азербайджана по всему миру. Также напомним, что Указом Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2017 года было утверждено Положение о www.azexport.az, в соответствии с которым пользователи, зарегистрированные на портале с помощью Asan İmza, а также зарегистрированные в качестве налогоплательщика в Азербайджанской Республике, смогут составлять контракты и подписывать их с зарубежными деловыми партнерами в электронном виде. Прочие процедуры будут также осуществляться с помощью усиленной подписи Asan İmza или e-Imza. На конференции также будет представлен проект m-Residence, позволяющий иностранным гражданам стать пользователями Asan İmza, и предоставляющий доступ ко всем электронным услугам в Азербайджане, и, соответственно, возможность вести свою деятельность из любой точки мира, а благодаря недавно запущенному единому порталу AsanDoc.az, где с помощью мобильной цифровой подписи Asan İmza можно подписать любой необходимый документ в электронной форме, была обеспечена удобная и легальная в правовом отношении коммуникация с государственными учреждениями и банками в Азербайджане, а также упрощен документооборот между частными компаниями.

Проведение конференции «Цифровой торговый хаб Азербайджана – перспективы развития» станет еще одним шагом в развитии данной концепции. Подтверждением этому служит и готовящийся к подписанию в рамках мероприятия меморандум о сотрудничестве в сфере трансграничного обмена электронными юридическими документами и взаимного признания электронных подписей между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций при Президенте Азербайджанской Республики и компаниями «Газинформсервис» (Россия), UTC GIS (Россия), а также Asseco Data System (Польша).