Швейцарская прокуратура подозревает президента «ПСЖ» в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Президент футбольного клуба «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи подозревается в коррупции при приобретении прав на трансляции чемпионата мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, швейцарская прокуратура уже начала расследование по этому вопросу. Аль-Хелайфи также является главой катарской телекомпании beIN Sports.

Утверждается, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку. Во взяточничестве подозревается бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк.

Швейцарцы сотрудничают по этому расследованию со своими коллегами в Франции, Греции, Италии и Испании.