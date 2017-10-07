США повысили тарифы на самолеты Bombardier до 300 процентов

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Американские власти увеличили размер таможенных пошлин на самолеты канадской компании Bombardier с 220 процентов до почти 300 процентов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на со компании, Министерство торговли США объявило о введении таможенной пошлины на гражданские самолеты Bombardier вместимостью 100–150 кресел на 79,82 процента, общий размер тарифов США на самолеты Bombardier данного класса вырос до 299,55 процента.

В канадской компании заявили о том, что категорически не согласны с решением Министерства торговли США. По мнению Bombardier, объявленное решение является примером вопиющего превышения закона и его неправильного применения.