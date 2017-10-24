США рассматривают применение санкций против Мьянмы

Вашингтон, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Во вторник представитель Госдепартамента США сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают новые действия и меры против ущемления прав мусульманского населения Мьянмы, включая применение потенциальных целенаправленных санкций. Правительство США заявило об обеспокоенности в связи с недавними событиями и нарушением прав представителей этнической группы рохинджа в штате Ракхайн в Мьянме.

В заявлении внешнеполитического ведомства США говорится о важности правосудия в отношении тех лиц и организаций, которые ответственны за зверства против мусульманского меньшинства в Мьянме, независимо от того являются ли эти лица и организации государственными.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты возлагают вину на военное руководство Мьянмы, ответственное за эти репрессии против мусульманского меньшинства рохинджа. Тиллерсон не стал говорить, будут ли Соединенные Штаты предпринимать какие-либо конкретные действия против военачальников Мьянмы за насилие, в результате которого более 600 000 мусульман рохинджа покинули свои дома и бежали в Бангладеш.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон