США вышла из ЮНЕСКО

Страсбург, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

По сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел Франции, Соединенные Штаты Америки вышли из ЮНЕСКО.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в то время, когда ЮНЕСКО нуждается в поддержке государств мира, стало известно, что США покинула эту организацию.

В сообщении отмечено, что Франции придает очень большое значение ЮНЕСКО, штаб-квартира которого расположена в Париже.

Шахла Агаларова

Собкор АЗЕРТАДЖ

Париж