    • / МИР

    МИР


    США вышла из ЮНЕСКО

    12.10.2017 [22:30]

    Страсбург, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    По сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел Франции, Соединенные Штаты Америки вышли из ЮНЕСКО.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в то время, когда ЮНЕСКО нуждается в поддержке государств мира, стало известно, что США покинула эту организацию.

    В сообщении отмечено, что Франции придает очень большое значение ЮНЕСКО, штаб-квартира которого расположена в Париже.

    Шахла Агаларова

    Собкор АЗЕРТАДЖ

    Париж

    AZERTAG.AZ :США вышла из ЮНЕСКО
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    12.10.2017 [19:58]
    Китай работает над созданием рельсотрона
    12.10.2017 [14:59]
    В Египте продлен режим чрезвычайного положения
    12.10.2017 [12:57]
    ОАЭ создает «умную» противопожарную систему, которая соединит 150 тысяч зданий в стране
    12.10.2017 [12:20]
    Чешские реликвии едут в Москву
    США вышла из ЮНЕСКО