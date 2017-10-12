США вышла из ЮНЕСКО
AzerTAg.az
12.10.2017 [22:30]
Страсбург, 12 октября, АЗЕРТАДЖ
По сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел Франции, Соединенные Штаты Америки вышли из ЮНЕСКО.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в то время, когда ЮНЕСКО нуждается в поддержке государств мира, стало известно, что США покинула эту организацию.
В сообщении отмечено, что Франции придает очень большое значение ЮНЕСКО, штаб-квартира которого расположена в Париже.
Шахла Агаларова
Собкор АЗЕРТАДЖ
Париж
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
12.10.2017 [19:58]
12.10.2017 [14:59]
12.10.2017 [12:57]
12.10.2017 [12:20]
МУЛЬТИМЕДИА
12.10.2017 [22:29]
12.10.2017 [18:14]
12.10.2017 [16:22]
12.10.2017 [22:09]
12.10.2017 [22:00]
12.10.2017 [21:00]
12.10.2017 [17:09]
12.10.2017 [15:09]
12.10.2017 [18:55]
12.10.2017 [18:41]
12.10.2017 [13:56]
12.10.2017 [22:22]
12.10.2017 [17:21]
12.10.2017 [17:16]
12.10.2017 [15:50]
11.10.2017 [22:31]
11.10.2017 [11:00]
10.10.2017 [14:40]
12.10.2017 [18:13]
12.10.2017 [16:20]
12.10.2017 [14:19]
12.10.2017 [18:48]
12.10.2017 [18:29]
12.10.2017 [15:21]
12.10.2017 [19:53]
12.10.2017 [19:50]
12.10.2017 [15:52]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание