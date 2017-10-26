С созданием ПЕА была заложена основа нового исторического этапа в общественно-политической жизни Азербайджана

Состоялась Х конференция Насиминской районной организации Партии «Ени Азербайджан»

Баку, 26 октября АЗЕРТАДЖ

26 октября состоялась Х конференция Насиминской районной организации Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Вначале участники конференции в Аллее почетного захоронения почтили память основателя Партии «Ени Азербайджан», общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложили к его могиле цветы.

Они также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложили на ее могилу цветы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в конференции принял участие помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, член Правления ПЕА Али Гасанов.

В начале конференции прозвучал государственный гимн, минутой молчания была почтена память основателя ПЕА великого лидера Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Член Политического совета ПЕА, председатель Насиминской районной организации партии, депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы, выступая с отчетным докладом, отметила, что Насиминская районная организация Партии «Ени Азербайджан» была создана 6 июля 1993 года и объединяет 101 первичную территориальную организацию. Число состоящих на учете в организации членов составляет 28 тысяч 971 человек, в том числе 14 тысяч 520 женщин и 15 тысяч 341 представитель молодежи.

Коснувшись работы, проделанной в отчетный период, М.Ибрагимгызы сообщила, что члены организации регулярно проводили мероприятия, связанные с годовщиной 20 Января, Ходжалинской трагедии, встречи с родными жертв трагедии. Кроме того, был реализован ряд проектов, связанных с молодежью. В связи со славной победой, одержанной азербайджанской армией в апреле 2016 года, были реализованы такие проекты, как «От Джоджуг Мерджанлы к Шуше», «Победное шествие молодежи».

Малахат Ибрагимгызы сказала, что с созданием Партии «Ени Азербайджан» в общественно-политической жизни республики была заложена основа нового исторического этапа. ПЕА, созданная благодаря идеям, дальновидности и решительности нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, утвердила себя во всех отношениях. В период руководства достойного политического преемника нашего общенационального лидера – Президента Ильхама Алиева Партией «Ени Азербайджан», построенной на прочной основе, были продемонстрированы еще большая самоотверженность и творческий подход. Значительно укрепилась социальная база партии.

Затем был заслушан отчет контрольно-ревизионной комиссии Насиминской районной организации ПЕА, показан видеоролик, посвященный основанию и 25-летней успешной деятельности Партии «Ени Азербайджан».

Член Политического совета ПЕА, глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров подчеркнул, что авторитет партии «Ени Азербайджан» с каждым днем растет. Отметив активное участие Насиминской районной организации ПЕА в общественно-политической жизни района, он сказал, что с учреждением Партии «Ени Азербайджан», основанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, у нашего народа появилась вера в будущее. Создание ПЕА является весьма важным событием в истории Азербайджана. ПЕА, ставшая сегодня всенародной партией, реализует многочисленные социальные проекты, направленные на развитие общества, обеспечивает тесную сплоченность молодежи вокруг государства, национальных интересов, что способствовало росту числа сторонников партии. Благодаря успешному продолжению Президентом Ильхамом Алиевым стратегии развития, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Азербайджан стал государством-лидером Южного Кавказа.

Член политического совета Насиминской районной организации ПЕА, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла рассказал об истории создания Партии «Ени Азербайджан», ее роли в общественно-политической жизни нашей страны, пройденном ею славном пути развития. Он отметил, что появление ПЕА было вызвано исторической необходимостью, как результат желаний и чаяний народа, когда азербайджанская государственность оказалась перед тяжелейшими испытаниями. С самого начала создания партия, успешно функционируя на политической арене нашей страны, вносила достойный вклад в защиту национальной независимости, укрепление нашей государственности, развитие экономики. Именно благодаря дальновидной политике великого лидера Гейдара Алиева Азербайджанское государство было спасено от расчленения, анархии, хаоса и спада и достигло нынешнего высокого уровня развития. Сегодня в результате успешной внутренней и внешней политики главы государства, председателя Партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева достигнутая нами независимость еще более укрепилась и стала вечной.

Выступивший на конференции помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, член Правления ПЕА Али Гасанов рассказал о факторах, обусловивших необходимость создания партии «Ени Азербайджан», тяжелой общественно-политической ситуации, сложившейся в нашей стране в тот период. Помощник Президента подчеркнул, что созданная великим лидером Гейдаром Алиевым партия «Ени Азербайджан» объединила вокруг себя людей из всех слоев общества. Сегодня ПЕА, как носитель блистательных идей общенационального лидера Гейдара Алиева, еще больше укрепляет свою ведущую роль в обществе. Под руководством Президента Азербайджанской Республики, председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева ПЕА постепенно наращивает свои успехи.

Али Гасанов отметил, что считает деятельность Насиминской районной организации ПЕА удовлетворительной, напомнил, что организация, которая в период создания насчитывала до 2800 членов, сегодня объединяет в своих рядах около 29 тысяч единомышленников.

Помощник Президента довел до внимания, что партия «Ени Азербайджан» создала для нашего общества многочисленные примеры. Один из них - единство партии-лидера-народа. По шкале лидер-партия-общество ПЕА и сегодня расширяет свои ряды. Партия объединяет все прослойки азербайджанского общества, независимо от национальности, вероисповедания, социального положения людей. Великий лидер Гейдар Алиев посредством ПЕА, которая начинала функционировать как оппозиционная партия, продемонстрировал, какой должна быть настоящая оппозиция. В своем обращении к интеллигенции страны в связи с созданием Партии «Ени Азербайджан» общенациональный лидер определил пять основных принципов. Один из них и самый главный – это идея национального единства. Она подразумевает, что каждая политическая партия, намеревающаяся прийти к власти в Азербайджане, должна обеспечивать национальные интересы всех слоев народа и гражданское единство.

«Как известно, в тот период в Азербайджане сложилась напряженная политическая ситуация. Стратегия национального единства, определенная тогда общенациональным лидером, и сегодня является одним из фундаментальных принципов Партии «Ени Азербайджан». Источником власти в Азербайджане является народ. Другая идея была связана с использованием потенциала всех людей в государственном строительстве, а потенциала государства – в обеспечении социального благосостояния граждан, их национально-духовных потребностей. Так, к управлению следовало привлекать людей, которые могли бы управлять азербайджанским обществом. Этот принцип – один из основных факторов, лежащих в основе сегодняшнего развития Азербайджана. Великий лидер также вывел на передний план вопрос законности в стране. Естественно, что в условиях хаоса, кризиса нельзя было говорить ни о каком развитии», – подчеркнул А.Гасанов.

Помощник Президента отметил, что сегодня центры, определяющие международные рейтинги, удостоили Азербайджан по конкурентоспособности, потенциалу экономического развития, заботе государства о гражданах и бизнесе, либерализации и другим факторам 35-го места среди государств мира. Сегодня все граждане с высшим образованием, сдав экзамен, могут быть приняты на работу на государственную службу. Это - один из наглядных примеров социальной справедливости.

Али Гасанов подчеркнул, что все достигнутые успехи – это результат успешной политики Президента, председателя Партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева. Эта политика, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, сделав Азербайджан лидером Южного Кавказа, значительно повысила его авторитет на международной арене, превратила нашу страну в островок мира и стабильности. ПЕА играет особую роль и в развитии Азербайджана. Партия, еще больше расширяющая свои ряды под руководством Президента Ильхама Алиева, продолжит работу в этом направлении и в будущем.

После выступлений были рассмотрены организационные вопросы, утверждены совет, правление и контрольно-ревизионная комиссия районной организации. Малахат Ибрагимгызы была переизбрана председателем Насиминской районной организации ПЕА.

Ряду активистов районной организации партии были вручены благодарственные грамоты.

В заключение от имени участников конференции было принято обращение к Президенту Азербайджанской Республики, председателю Партии «Ени Азербайджан» Ильхаму Алиеву.