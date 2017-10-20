Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ Хавбек футбольного клуба «Сампдория» Лукас Торрейра интересен «Атлетико». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, генуэзский клуб отказался продавать 21-летнего уругвайца мадридцам зимой 2018 года. «Атлетико» намерен вернуться к этому вопросу во время летнего межсезонья. Полузащитник имеет также испанское гражданство.

AZERTAG.AZ : «Сампдория» отказалась продавать «Атлетико» хавбека Торрейру

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