«Сампдория» отказалась продавать «Атлетико» хавбека Торрейру
AzerTAg.az
20.10.2017 [18:53]
Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ
Хавбек футбольного клуба «Сампдория» Лукас Торрейра интересен «Атлетико».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, генуэзский клуб отказался продавать 21-летнего уругвайца мадридцам зимой 2018 года.
«Атлетико» намерен вернуться к этому вопросу во время летнего межсезонья. Полузащитник имеет также испанское гражданство.
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