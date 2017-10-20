    • / СПОРТ

    СПОРТ


    «Сампдория» отказалась продавать «Атлетико» хавбека Торрейру

    20.10.2017 [18:53]

    Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

    Хавбек футбольного клуба «Сампдория» Лукас Торрейра интересен «Атлетико».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, генуэзский клуб отказался продавать 21-летнего уругвайца мадридцам зимой 2018 года.

    «Атлетико» намерен вернуться к этому вопросу во время летнего межсезонья. Полузащитник имеет также испанское гражданство.

     

    AZERTAG.AZ :«Сампдория» отказалась продавать «Атлетико» хавбека Торрейру
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    20.10.2017 [18:57]
    При поддержке Операционной компании Baku City Circuit состоялся тренинг для профессиональных фотографов
    20.10.2017 [14:28]
    Испанский портал «Mundo Deportivo» поправил ошибку в связи с «Карабах»ом
    20.10.2017 [12:09]
    Хидаят Гейдаров выиграл золотую награду первенства мира
    20.10.2017 [12:08]
    «Сосьедад» одержал крупнейшую гостевую  победу в истории Лиги Европы
    «Сампдория» отказалась продавать «Атлетико» хавбека Торрейру