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    Санкт-Петербург претендует на проведение матча открытия Евро-2020

    26.10.2017 [17:27]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Санкт-Петербург претендует на проведение матча открытия чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

    Российский Футбольный Союз уже подал соответствующую заявку в УЕФА. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко.

    «Мы подали заявку (на проведение матча открытия Евро-2020) и предложили Петербург. Мы гoтoвы создать все условия. Болельщики Петербурга это заслужили. Стадиoн фантастический, его дoлгo критиковали, нo сейчас oн один из лучших в мире», — цитирует Мутко.

    В 2020 году впервые в истории матчи чемпионата Европы пройдут в 13 городах. Игры состоятся в Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).

    В январе 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония, в ходе которой был представлен логотип города как хозяина матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. В церемонии приняли участие президент УЕФА Александер Чеферин и глава РФС Виталий Мутко, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, а также ветераны советского футбола.

    Частью логотипа стал Дворцовый мост. В Санкт-Петербурге состоятся

    AZERTAG.AZ :Санкт-Петербург претендует на проведение матча открытия Евро-2020
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