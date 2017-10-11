Сборная Азербайджана попадет в четвертый дивизион Лиги наций

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

После завершения отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Европе стал известен состав дивизионов Лиги Наций УЕФА, которая стартует в сентябре 2018 года. Распределение по группам произошло на основании рейтинга сборных УЕФА.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Лиге наций выступят 55 европейских сборных, которые будут разделены на четыре дивизиона. В дивизион А попали 12 команд, в дивизион В - 12, в дивизион С - 15, в дивизион D - 16.

Азербайджан попал в четвертый дивизион турнира вместе с Македонией, Грузией, Белоруссией, Арменией, Фарерским островом, Латвией, Люксембургом, Казахстаном, Молдавией, Лихтенштейном, Мальтой, Косовой, Андоррой, Сан-Мариной и Гибралтаром. Эти команды будут разбиты на 4 группы по 3 и поборются за выход в первый дивизион, жеребьевка которых пройдет 24 января в швейцарской Лозанне.

Дивизион A (четыре группы по три команды): Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.

Дивизион B (четыре группы по три команды): Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия, Турция.

Дивизион C (одна группа из трех команд и три группы – из четырех): Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва.

Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года. Победители групп дивизиона A в июне 2019 года проведут «финал четырех». Худшие команды в группах в дивизионах A, B и C вылетят в дивизион ниже. Их заменят победители групп.

Добавим, что 16 победителей группы всех четырех дивизионов разыграют четыре путевки в финальный турнир Евро-2020. Стыковые матчи пройдут внутри дивизионов. Таким образом, из каждого дивизиона в турнире сыграют как минимум по две команды.