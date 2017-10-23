Сборная Беларуси по пляжному футболу проводит учебно-тренировочный сбор в Баку

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Сборная Беларуси по пляжному футболу под руководством испанского наставника Николаса Альварадо отправилась в столицу Азербайджана Баку для проведения учебно-тренировочного сбора.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он должен стать первым этапом подготовки команды к отборочному турниру чемпионата мира-2019, который состоится в следующем году. Сбор продлится до 26 октября.

В составе команды десять футболистов, среди которых немало молодых игроков. Из представителей российской Суперлиги в Баку отправились спартаковец Игорь Бриштель и Вадим Бокач, проведший последний сезон в составах ЭЛМОНТа и «Дельты».

Отметим, что помимо тренировок команды сыграет два спарринга со сборной Азербайджана.