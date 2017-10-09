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    Сборная Египта пробилась в финальную стадию ЧМ-2018

    09.10.2017 [11:02]

    Каир, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    Футболисты сборной Египта одержали победу на своем поле над командой Конго в матче третьего этапа отборочного турнира Чемпионата мира-2018 в африканской зоне и вышли в финальную стадию, которая пройдет в России.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, игра группы Е, состоявшаяся в северной столице Египта Александрии, закончилась со счетом 2:1 в пользу Египта. Дубль сделал атакующий полузащитник английского «Ливерпуля» Мухаммед Салах, забив первый гол на 63-й минуте. Победный мяч он провел с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Со стороны сборной Конго отличился Арнольд Бука Муту, забив мяч на 88-й минуте.

    Таким образом, сборная Египта набрала 12 очков и за тур до завершения отборочного турнира в Африке гарантировала себе первое место в группе, дающее путевку на мундиаль. Команда Египта сыграет на чемпионате мира спустя 28 лет, в последний раз сборная страны принимала участие в чемпионате мира по футболу в 1990 году.

    За игрой сборной Египта и Конго наблюдали 86 тысяч зрителей.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Каир

    AZERTAG.AZ :Сборная Египта пробилась в финальную стадию ЧМ-2018
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