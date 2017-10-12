Сборная Исландии во время ЧМ-2018  будет базироваться в Геленджике

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Сборная Исландии по футболу во время чемпионата мира 2018 года в России будет базироваться в Геленджике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом рассказала управляющий директор Федерации футбола Исландии Клара Бьяртмарс.

«Мы начинаем подготовку к чемпионату, предстоит еще раз пройтись по составу сборной. Важно не повторить ошибок, допущенных перед чемпионатом Европы во Франции.

Необходимо обеспечить достойную поддержку футбольных мероприятий в стране, которые не должны оказаться в тени большого международного проекта. А еще нам в федерации, судя по всему, понадобится расширить штат», – рассказала Бьяртмарс.