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    Сборная Исландии во время ЧМ-2018  будет базироваться в Геленджике

    12.10.2017 [17:42]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Сборная Исландии по футболу во время чемпионата мира 2018 года в России будет базироваться в Геленджике.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом рассказала управляющий директор Федерации футбола Исландии Клара Бьяртмарс.

    «Мы начинаем подготовку к чемпионату, предстоит еще раз пройтись по составу сборной. Важно не повторить ошибок, допущенных перед чемпионатом Европы во Франции.

    Необходимо обеспечить достойную поддержку футбольных мероприятий в стране, которые не должны оказаться в тени большого международного проекта. А еще нам в федерации, судя по всему, понадобится расширить штат», – рассказала Бьяртмарс.

    AZERTAG.AZ :Сборная Исландии во время ЧМ-2018  будет базироваться в Геленджике
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