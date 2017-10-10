Себастьян Буссуа: Азербайджан - сильное государство, готовое любыми средствами освободить свои земли

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

На прошлой неделе группа представителей французских медиа находилась в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 10 октября на портале «cnpnews» исследователь по политическим наукам Себастьян Буссуа опубликовал по итогам визита статью под заголовком «Оккупация Нагорного Карабаха: Азербайджан все еще в поисках мирного урегулирования конфликта».

Автор пишет, что ни одно государство в мире не признает независимость так называемой «Нагорно-Карабахской республики», созданной оккупационной Арменией. В отличие от агрессорской Армении, Азербайджан идет по пути региональной интеграции, наладив стабильные отношения с могущественными государствами региона, согласовывая свою дипломатию с соседними государствами, старается мирным путем урегулировать конфликт.

Отметив, что пропаганда, проводимая армянской диаспорой в этом направлении, продолжается долгое время, исследователь подчеркивает, что в настоящее время ситуация в связи с конфликтом постепенно меняется в пользу Азербайджана. Напомнив требования известных резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН в связи с оккупацией азербайджанских земель Арменией, Себастьян Буссуа доводит до внимания, что армянские вооруженные силы полностью, немедленно и безоговорочно должны быть выведены с оккупированных территорий. Он также отмечает, что в результате конфликта Азербайджану был нанесен ущерб в размере более 800 миллиардов манатов.

Себастьян Буссуа напоминает о визитах президентов Франции Николя Саркози и Франсуа Олланда в Азербайджан и об их заявлениях, вспоминает высказывания президента Франсуа Олланда на открытии Французского лицея в Баку о наличии исторических уз между Францией и Азербайджаном.

Автор подробно рассматривает историю Карабаха, показывает, что регион исторически принадлежит Азербайджану, отмечает, что 26 февраля 1992 года в Ходжалы был совершен геноцид, было убито свыше 600 невинных людей. В статье говорится, что после режима прекращения огня Армения все еще находится на этих землях, оккупированные территории Азербайджана разрушены, десятки тысяч людей убиты, около 800 тысяч азербайджанцев на своих родных землях оказались в положении вынужденных переселенцев.

В качестве причин оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий Азербайджана французский исследователь выдвигает на передний план интересы и поддержку соседних стран в этом вопросе. Сравнивая сегодняшнюю ситуацию с положением в начале 1990-х годов, он пишет: «Сегодня ситуация совершенно иная. Азербайджан превратился в могущественную и богатую страну. В отличие от Армении, у которой нет ничего кроме диаспоры, Азербайджан - мощное государство, которое обеспечило свою энергетическую безопасность и готово любыми средствами освободить свои земли».