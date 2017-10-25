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    Себестоимость добычи нефти в России - 10-15 долларов

    25.10.2017 [19:17]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    Себестоимость добычи нефти в России зависит от геологических условий, наличия инфраструктуры и расположения регионов. В среднем этот показатель составляет 10-15 долларов за баррель. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

    «Себестоимость добычи нефти в России, безусловно, разная. Зависит от геологических условий, от наличия инфраструктуры. Например, в Западной Сибири, где есть инфраструктура, - одна себестоимость добычи. В Восточной Сибири, где нужно ее строить, - другая. Средняя цифра себестоимости добычи нефти - от 10 до 15 долларов за баррель, которая включает в себя как операционные издержки, так и издержки возврата инвестиций капитального характера», - отметил Новак.

    AZERTAG.AZ :Себестоимость добычи нефти в России - 10-15 долларов
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