Сегодня Международный день невралгии тройничного нерва

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

7 октября отмечается Международный день невралгии тройничного нерва.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, невралгия тройничного нерва является одним из самых болезненных состояний, которое может испытывать человек. Международный день невралгии тройничного нерва является одним из способов донесения информации о болезни. Кампания по распространению сведений о невралгии тройничного нерва началась в 2013 году благодаря организации TNnME (Невралгия тройничного нерва и Я).

Большое разнообразие факторов, лежащих в основе болезни, мучительные боли, социальная и трудовая дезадаптация, длительное медикаментозное лечение при несвоевременном обращении,–далеко не весь спектр причин, удерживающих эту проблему на верхушке рейтинга неврологических заболеваний. Симптомы невралгии тройничного нерва достаточно легко узнаваемы даже непрофессионалами, но назначить лечение под силу только специалисту.

Заболевание более характерно для людей среднего возраста, чаще диагностируется в 40-50 лет. Женский пол страдает чаще мужского. Чаще наблюдается поражение правого тройничного нерва (70 процентов от всех случаев заболевания). Очень редко тригеминальная невралгия может быть двусторонней. Болезнь носит циклический характер, то есть периоды обострения сменяются периодами ремиссии. Обострения более характерны для осенне-весеннего периода. Все проявления недуга можно разделить на несколько групп: болевой синдром, двигательные и рефлекторные расстройства, вегетативно-трофические симптомы.

Основная роль в установлении диагноза принадлежит тщательно собранным жалобам и анамнезу заболевания. При неврологическом осмотре возможно выявление участков снижения или повышения чувствительности на лице, а также изменения надбровного, корнеального и нижнечелюстного рефлексов.

К основным методам лечения невралгии тройничного нерва относят медикаментозное, физиотерапевтическое, оперативное лечение.

Конечно, повлиять на все вероятные причины возникновения заболевания не представляется возможным. Однако можно предотвратить многие факторы развития этого заболевания: избегать переохлаждений лица, своевременно лечить заболевания, которые могут стать причиной тригеминальной невралгии и т.д.