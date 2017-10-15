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    ОБЩЕСТВО


    Сегодня Всемирный День борьбы с раком молочной железы

    15.10.2017 [09:48]

    Баку, 15 октября, АЗЕРТАДЖ

    В октябре начинается Всемирный месяц борьбы против рака груди, который был объявлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1993 году. Кроме того, ежегодно, 15 октября, в 44 странах мира проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, рак молочной железы в структуре онкологических заболеваний женщин занимает 1-е место, причем заболеваемость постоянно растет. Каждая 8-я женщина на протяжении жизни рискует заболеть раком молочной железы. 90 процентов всех случаев рака молочной железы диагностируется у женщин после 40 лет. Максимальная заболеваемость отмечается в возрастном интервале 40-60 лет. В этот период происходят гормональные изменения, что обуславливает снижение защитных возможностей и устойчивости гормональной системы.

    Рак молочных желез встречается и у мужчин. Многие мужчины даже не подозревают о возможности развития у них такого заболевания. Именно поэтому они не сразу обращаются к врачам, что ведет к поздней диагностике, несвоевременному началу лечения и плохим терапевтическим результатам.

    Проблема онкологических заболеваний стала за последние годы особенно острой во всем мире. Ежегодно более 10 млн человек заболевают раком молочной железы. По данным экспертов ВОЗ, к 2020 году эта цифра увеличится до 15 млн. От рака груди умирают более 6 млн женщин в год.

    AZERTAG.AZ :Сегодня Всемирный День борьбы с раком молочной железы
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