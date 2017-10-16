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    ОБЩЕСТВО


    Сегодня Всемирный день анестезии

    16.10.2017 [15:58]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    16 октября - Всемирный день анестезии.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, именно в этот день 171 год назад американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Так впервые было публично продемонстрировано успешное применение анестезии для создания общего наркоза. В качестве анестетика он применил ингаляцию диэтилового эфира. Поэтому 16 октября и принято считать Всемирным днем анестезии.

    Анестезия — потеря чувствительности нервов. Искусственная анестезия применяется для обезболивания при хирургических операциях, лечении зубов, травмах, а также в других областях медицины. Средства обезболивания существовали в мире с давних времен. Например, многие индейские племена использовали для снижения чувствительности сок различных растений. Древнегреческий врач и философ Диоскорид, который, путешествуя вместе с римской армией во времена императора Нерона и занимаясь медицинской практикой, обратил внимание, что применение успокаивающих лекарств, приготовленных из мандрагоры, позволяет более успешно проводить операции, что увеличивало и шансы на выздоровление у раненых воинов. Именно Диоскорид первым и применил известный сегодня термин — «анестезия».

    Сегодня анестезиология неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины. Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в области медицины, в том числе и в анестезиологии, что в итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины. В современной медицине различают общую, местную и спинномозговую анестезию. Препараты и методология для проведения анестезии постоянно совершенствуются, как и знания и навыки специалистов данной области медицины.

    AZERTAG.AZ :Сегодня Всемирный день анестезии
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