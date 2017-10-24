Сегодня Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Полиомиелит - детский спинномозговой паралич, острое, высококонтагиозное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном протекает в бессимптомной или стертой форме. Иногда случается так, что полиовирус проникает в центральную нервную систему, размножается в мотонейронах, что приводит к их гибели, необратимым парезам или параличам иннервируемых ими мышц.

Ежегодно 24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом, учрежденный по инициативе международной неправительственной организации «Ротари Интернешнл». Цель мероприятия — привлечь внимание мирового сообщества к проблеме заболеваемости полиомиелитом и его последствиям, а также указать на необходимость проведения своевременных профилактических мер.

Дата мероприятия приурочена ко дню рождения Джонаса Солка - американского эпидемиолога и вирусолога, разработавшего в 1952—1955 годах инактивированную вакцину против полиомиелита.

Использование инактивированной (убитой) и оральной (живой) полиомиелитной вакцины, разработанной вирусологом Альбертом Сэйбином, привело к созданию в 1988 году Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (ГИЛП). Со времени создания ГИЛП, число случаев заболевания уменьшилось более чем на 99 процентов.

В Азербайджане борьба с инфекционными заболеваниями является одним из приоритетных направлений социально ориентированной политики государства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в последние годы при непосредственной поддержке руководства страны в этой сфере были осуществлены важные меры. Так, утвержденная Кабинетом министров Азербайджана «Программа мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний на 2016-2020 годы», является важным документом, направленным на снижение уровня заболеваемости среди детей. Кроме того, в последние годы в результате проводимых в нашей стране широкомасштабных и эффективных мер по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями обеспечена устойчивая эпидемиологическая стабильность. В настоящее время в Азербайджане, как и в развитых странах Европы, проводится вакцинация против 11 инфекционных заболеваний (против кори, краснухи, паротита, дифтерии, коклюша, столбняка и др.), осуществляется плановая прививка, охватывающая всех детей страны. В последние годы также проводится вакцинация против гепатита В и пневмококка. Как результат, в нашей стране с 1995 года не наблюдаются случаи заболеваний полиомиелитом, с 2008 года - краснухой, с 2010 года - дифтерией, с 2013 года - корью, с 2014 года - коклюшем и с 2016 года - эпидемическим паротитом. Кроме того, с апреля 2016 года во всех городах и районах страны было приостановлено использование трехвалентной вакцины OPV и начато применение двухвалентной вакцины OPV.