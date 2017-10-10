    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    Сегодня Всемирный день психического здоровья

    10.10.2017 [10:58]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья. Оно определяется как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свои способности и собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ежегодно, начиная с 1992 года, 10 октября по инициативе Всемирной федерации психического здоровья в мире отмечается Всемирный день психического здоровья. Этот День проводится с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств. В этот день в различных странах мира издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении.

    Тема 2017 года звучит так: «Психическое здоровье на рабочем месте». Среди актуальных проблем, связанных с охраной психического здоровья на рабочем месте, выделяются: стресс на работе, профессиональное выгорание, взаимосвязь работы и личной жизни и т.д.

    По оценке Всемирной организации здравоохранения, примерно у 20 процентов детей и подростков в мире имеются психические расстройства или проблемы. Около половины психических расстройств начинается в возрасте до 14 лет. Психоневрологические расстройства входят в число ведущих причин инвалидности среди молодых людей в мире.

    AZERTAG.AZ :Сегодня Всемирный день психического здоровья
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    10.10.2017 [18:09]
    Глава минздрава подписал приказ «О реализации программы дегельминтизации среди школьников»
    07.10.2017 [18:51]
    Завершилась конференция, посвященная 90-летнему юбилею Научно-исследовательского института педиатрии
    07.10.2017 [18:15]
    В день Ашуры примерно 4 тысячи людей приняли участие в акции по сдаче крови
    07.10.2017 [12:26]
    Синий свет экрана вызывает слепоту
    Сегодня Всемирный день психического здоровья