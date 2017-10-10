Сегодня Всемирный день психического здоровья

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья. Оно определяется как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свои способности и собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ежегодно, начиная с 1992 года, 10 октября по инициативе Всемирной федерации психического здоровья в мире отмечается Всемирный день психического здоровья. Этот День проводится с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств. В этот день в различных странах мира издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении.

Тема 2017 года звучит так: «Психическое здоровье на рабочем месте». Среди актуальных проблем, связанных с охраной психического здоровья на рабочем месте, выделяются: стресс на работе, профессиональное выгорание, взаимосвязь работы и личной жизни и т.д.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, примерно у 20 процентов детей и подростков в мире имеются психические расстройства или проблемы. Около половины психических расстройств начинается в возрасте до 14 лет. Психоневрологические расстройства входят в число ведущих причин инвалидности среди молодых людей в мире.