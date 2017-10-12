Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Слепота – это неспособность видеть. Ведущие причины хронической слепоты включают катаракту, глаукому, возрастную дегенерацию желтого пятна, помутнение роговицы, трахому и заболевания глаз у детей (например, вызываемые дефицитом витамина А). В мире все чаще встречается слепота, развивающаяся с возрастом, а также слепота, вызываемая неконтролируемым диабетом.

Сегодня - Всемирный день зрения (World Sight Day), который по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно отмечается каждый второй четверг октября. Эта дата включена в календарь для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.

В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этой проблемой. Этот день является также основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты «Видение 2020: право на зрение», созданной ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты.

По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 284 миллиона человек имеют проблемы со зрением, из них 39 миллионов не видят вовсе. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей.

Около 80 процентов случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения.

Отметим, что в рамках Всемирного дня зрения проводятся просветительские и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. В некоторых странах в это время жители имеют возможность пройти обследование у офтальмолога, ведь регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные проблемы на самых ранних стадиях, а следовательно, принять своевременные меры профилактики и избежать больших проблем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выездная бригада врачей Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Министерства здравоохранения регулярно проводит гуманитарные акции по обследованию и лечению в столице и регионах страны. Помимо этого, пациентам назначаются курсы лечения, а также проводятся офтальмологические операции.