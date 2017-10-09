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    ПОЛИТИКА


    Сегодня начинает работу осенняя сессия ПАСЕ

    09.10.2017 [12:56]

    Страсбург, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    Сегодня начинает работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в сессии примет участие депутатская группа во главе с председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководителем постоянного комитета в ПАСЕ Самедом Сеидовым.

    На открытии сессии выступят Президент Чешской Республики Милош Земан и Президент Украины Петро Порошенко.

    В первый день сессии состоятся выборы нового президента ПАСЕ. На эту должность выдвинуты кандидатуры Стеллы Кириакидесин (Кипр) и Эмануелис Зингерисин (Литва). Ожидается, что новоназначенный президент приступит к этой должности до зимней сессии ПАСЕ.

    В то же время, министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, председательствующий в Комитете министров Совета Европы, проинформирует о деятельности комитета за последний период и даст ответы на вопросы членов ассамблеи. Во второй день сессии генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Ангел Гурриа проинформирует о деятельности организации в 2016-2017 годах и состоятся обсуждения. На сессии ожидается проведение совместных обсуждений по двум проектам отчета, подготовленным по Азербайджану. Кроме того, будут обсуждены новые предложения для прозрачности деятельности членов ассамблеи, поддержки и развития отчетности и неприкосновенности. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьен Ягланд ответит на вопросы парламентариев.

    Кроме того, выдвинута инициатива проведения обсуждений на осенней сессии ПАСЕ в связи с тяжелым гуманитарным положением мусульман-рохинджа, политическим решением кризиса в Каталонии и по другим вопросам.

    Осенняя сессия продлится до 13 октября.

    Шахла Агаларова

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Страсбург

    AZERTAG.AZ :Сегодня начинает работу осенняя сессия ПАСЕ
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