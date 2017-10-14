Сегодня определятся победители шахматного Кубка Европы

Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

За тур до финиша на клубном Кубке Европы, проходящем в турецкой Анталье, появились единоличные лидеры. Однако сразу несколько команд сохраняют шансы, как на попадание в призовую тройку, так и на победу в турнире.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в соревновании мужских команд вперед вышел азербайджанский клуб «Odlar Yurdu». Накануне он с минимальным счетом выиграл российскую команду «Медный всадник» – 3,5:2,5. В этом матче победу азербайджанской команде принес Гадир Гусейнов, переигравший белыми фигурами Владимира Федосеева. Мир между собой заключили Аркадий Найдич – Петр Свидлер, Рауф Мамедов – Максим Матлаков, Эльтадж Сафарли – Никита Витюгов 0,5:0,5 Ниджат Аббасов – Максим Родштейн, Азер Мирзоев – Алексей Гоганов.

В то же время другой лидер – рейтинг-фаворит турнира новосибирский «Глобус» – не смог одолеть македонский Alkaloid – 3:3. Московская «ШСМ Legacy Square Capital» в шестом туре с минимальным счетом взяла верх над израильской командой «Beer Sheva» – со счетом 3,5:2,5.

После шести туров Odlar Yurdu имеет 11 очков, «Глобус» – 10. По 9 очков набрали четыре команды: Alkaloid, AVE Nový Bor, ШСМ Legacy Square Capital, Csm Baia Mare.

Сегодня, в последнем туре в группе лидеров состоятся матчи: AVE Nový Bor – Odlar Yurdu, «Глобус» – ШСМ Legacy Square Capital, Alkaloid – Csm Baia Mare.

В турнире женских команд вперед вышла батумская ««Chess Club NONA Батуми», набравшая 10 очков. В шестом туре она нанесла поражение сборной Москвы – ШСМ Legacy Square Capital – 3:1.

В матче двух других фаворитов – команд «Odlar Yurdu» и российская «Югра» – была зафиксирована ничья (2:2). Баира Кованова уступила Айдан Ходжатовой, Ольга Гиря выиграла у Ханым Баладжаевой, вничью сыграли Анна Ушенина - Зейнаб Мамедъярова, и Наталья Погонина - Ульвия Фаталиева. Белорусская «Босса Нова» в этом туре переиграла сильнейшую из команд Турции – Anatolia – 3:1.

Положение за тур до финиша: «Нона» – 10 очков, Odlar Yurdu – 9, «Югра», «Босса Нова» – по 8, Cs Studentesc Medicina Timisoara – 7, ШСМ Legacy Square Capital – 6 и т.д.

Решающие матчи седьмого тура состоятся сегодня, 14 октября.

В матче «AVE Нови-Бор» - «Odlar Yurdu» сыграют Радослав Войташек - Аркадий Найдич, Пентала Харикришна – Рауф Мамедов, Давид Навара - Гадир Гусейнов, Маркус Раггер - Эльтадж Сафарли, Кришнан Сашикиран - Ниджат Аббасов и Виктор Лазничка - Азер Мирзоев.

В женском соревновании «Odlar Yurdu» - «Marmara» встретятся Зейнаб Мамедъярова – Дуру Окуяз, Ульвия Фаталиева – Сила Чаглар, Гюльнар Мамедова – Суде Хереклиоглу и Ханым Баладжаева – Эсе Озбай.