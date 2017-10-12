Сегодня родился всемирно известный тенор Лучано Паваротти

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Всемирно известный итальянский тенор Лучано Паваротти родился 12 октября 1935 года в городе Модена на севере Италии. Любовь к музыке ему привил его отец, который часто приносил домой пластинки с записями великих исполнителей, и они вечерами вдвоем слушали их. Еще учась в школе, Л.Паваротти посещал церковный хор. После окончания школы он начал заниматься вокалом. В 1961 году победил на международном конкурсе молодых певцов в Театре Реджо Эмилии и в этом же году дебютировал партией Родольфо в «Богеме» Джакомо Пуччини. В 1966 году Л.Паваротти стал солистом «Ла Скалы».

Международную известность ему принесла партия Тонио в опере Доницетти «Дочь полка», спетая сначала в театре «Ковент-Гарден» в 1966 году, а потом, в 1972 году, на сцене нью-йоркской «Метрополитен-опера». Позднее Л.Паваротти покинул оперную сцену и выступал лишь на концертах. В 1970-1980 годы тенор часто выступал по телевидению, давал сольные вечера и выступал в смешанных концертах, собирая сотни тысяч слушателей на стадионах и в парках.

На свои сольные концерты Л.Паваротти собирал сотни тысяч слушателей. На одном из выступлений в нью-йоркском «Метрополитен Опера» зрители настолько были покорены красотой голоса певца, что занавес пришлось поднимать 165 раз. Этот случай был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. 500 тысяч зрителей слушали его концерт в Центральном парке Нью-Йорка — такую аудиторию не собирал ни один из популярных исполнителей. В 1992 году Паваротти принял участие в благотворительном концерте «Паваротти и друзья».

В свой 70-летний юбилей маэстро совершил прощальный тур по 40 городам мира. 8 августа 2007 года он был госпитализирован в одну из клиник Модены с подозрением на пневмонию и провел там две недели, а 6 сентября 2007 года в своем доме в Модене Лучано Паваротти скончался.