Сегодня состоится встреча руководителей Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Сегодня в Тбилиси состоится встреча с участием министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова, начальника Генерального штаба Турецкой Республики, генерала армии Хулуси Акара и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Грузии, генерал-майора Владимира Чачибая.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в ходе встречи будут обсуждены развитие сотрудничества в трехстороннем формате и роль Вооруженных сил в обеспечении региональной стабильности, а также состоится обмен мнениями по осуществлению практических мер по обеспечению безопасности региональных проектов и по другим вопросам.