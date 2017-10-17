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    ПОЛИТИКА


    Сегодня состоится встреча руководителей Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции

    17.10.2017 [11:24]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Сегодня в Тбилиси состоится встреча с участием министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова, начальника Генерального штаба Турецкой Республики, генерала армии Хулуси Акара и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Грузии, генерал-майора Владимира Чачибая.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в ходе встречи будут обсуждены развитие сотрудничества в трехстороннем формате и роль Вооруженных сил в обеспечении региональной стабильности, а также состоится обмен мнениями по осуществлению практических мер по обеспечению безопасности региональных проектов и по другим вопросам.

    AZERTAG.AZ :Сегодня состоится встреча руководителей Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции
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