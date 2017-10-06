Сергей Лавров: Россия рассчитывает, что пятый саммит прикаспийских государств пройдет в будущем году

Москва, 6 октября, АЗЕРТАДЖ.

Россия рассчитывает, что очередной, пятый саммит прикаспийских государств пройдет в будущем году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он отметил, что очередной, пятый Каспийский саммит будет принимать Казахстан: «Мы надеемся, что он пройдет в будущем году, как главы государств и договаривались», - сказал министр.

С.Лавров сообщил, что в ходе переговоров также обсуждался ход подготовки Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. «Надеемся, что подготовительная работа вскоре может выйти на финишную прямую», - добавил глава МИД РФ.

Фарида Абдуллаева

собкор АЗЕРТАДЖ

Москва