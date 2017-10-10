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    ПОЛИТИКА


    Сергей Лавров: Заседание Совета министров иностранных дел СНГ было весьма содержательным

    10.10.2017 [16:33]

    Сочи, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    «Заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) прошло в традиционно дружественной атмосфере и было весьма содержательным. Повестка дня включала в себя около 20 вопросов, из которых около половины будут переданы на утверждение завтрашнего Совета глав государств (СГГ). Один вопрос передается на утверждение Совета глав правительств», - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Сочи.

    Глава МИД РФ отметил, что в ходе заседания были одобрены два важных документа: Концепция сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения и Концепция по противодействию коррупции.

    По словам министра, в рамках сотрудничества в военной сфере принято решение об основных направлениях адаптации нынешней объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.

    С 1 января 2018 года в СНГ будет председательствовать Таджикистан. Следующее заседание СМИД СНГ состоится 6 апреля будущего года в Минске.

    Фарида Абдуллаева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Сочи

    AZERTAG.AZ :Сергей Лавров: Заседание Совета министров иностранных дел СНГ было весьма содержательным
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