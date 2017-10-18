«Севилья» впервые за 59 лет пропустила 5 голов в еврокубковом матче
AzerTAg.az
18.10.2017 [11:31]
Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ
Футбольный клуб «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, испанский клуб пропустил в еврокубковой игре пять мячей впервые за последние за 59 лет.
Последнее столь крупное поражение «Севилья» потерпела в еврокубках в 1958 году от «Реала» (0:8).
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