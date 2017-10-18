«Севилья» впервые за 59 лет пропустила 5 голов в еврокубковом матче

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Футбольный клуб «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, испанский клуб пропустил в еврокубковой игре пять мячей впервые за последние за 59 лет.

Последнее столь крупное поражение «Севилья» потерпела в еврокубках в 1958 году от «Реала» (0:8).