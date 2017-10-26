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    Сильнейшие дзюдоисты Азербайджана на татами «IPIC Arena

    26.10.2017 [15:55]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ 

    В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби с 26 по 28 октября пройдет крупный международный турнир – Кубок «Большого шлема» по дзюдо среди мужчин и женщин.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, этот старт является одним из самых престижных и рейтинговых после Олимпийских игр и чемпионата мира. Ежегодно проводится всего 5 таких турниров. В 2017 году этого права удостоены Париж (Франция), Токио (Япония), Абу-Даби (ОАЭ), Баку (Азербайджан) и Екатеринбург (Россия). Причем, Франция, Япония и Россия являются бессменными организаторами на протяжении многих лет.

    Заявки на участие поступили от 290 спортсменов из 48 стран мира.

    Сегодня определят сильнейших мужчины в весовых категориях - до 60 и 66 кг. А также женщины - 48, 52 и 57 кг. Всего 50 дзюдоистов и 52 дзюдоистки будут бороться за награды сегодня. В том числе, ведущие мастера из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.

    В составе сборной команды Азербайджана на татами «IPIC Arena» выйдут Вугар Ширинли (60 кг), Ниджат Шихализаде, Илькин Бабазаде (оба – 66 кг), Рустам Оруджев (73 кг), Наим Гусейнов (81 кг), Мамедали Мехдиев (90 кг), Эльхан Мамедов (100 кг), Ушанги Кокаури (свыше 100 кг), а в женском зачете Аиша Гурбанлы (48 кг) и Ирина Киндзерская (свыше 78 кг).

     

    AZERTAG.AZ :Сильнейшие дзюдоисты Азербайджана на татами «IPIC Arena
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    Сильнейшие дзюдоисты Азербайджана на татами «IPIC Arena