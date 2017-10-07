Синий свет экрана вызывает слепоту

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Группа ученых из США провела исследование, по итогам которого выяснила, что синий свет от экрана мониторов способен вызывать слепоту.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт “vistanews.ru”, зрению вредят мониторы от смартфонов, планшетов, персональных компьютеров и телевизоров. Исследователи выяснили, что синий свет монитора отрицательно влияет на человеческое зрение. В первую очередь страдает от излучения сетчатка глаза. Чем чаще человек пользуется гаджетами с мониторами, тем быстрее у него возникнут проблемы со зрением. Ученые утверждают, что если регулярно не проверять зрение у офтальмолога, то в будущем человек может столкнуться с полной слепотой.

Американские ученые предупреждают, что для того, чтобы сохранить зрение, необходимо отказаться от пользования смартфонов и планшетов за два часа до сна. Таким образом, глаза отдыхают от негативного влияния синего света от мониторов.