Синоптики предупреждают: Температура воздуха понизится на 4-6 градусов

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Начиная с полудня 26 октября и в течение 27 октября в некоторых районах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер, вечером и ночью возможны дожди, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, по сравнению с предыдущим днем, 27 октября температура воздуха понизится на 4-6 градусов.