Синоптики предупреждают: Температура воздуха понизится на 4-6 градусов
AzerTAg.az
25.10.2017 [15:10]
Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ
Начиная с полудня 26 октября и в течение 27 октября в некоторых районах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер, вечером и ночью возможны дожди, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, по сравнению с предыдущим днем, 27 октября температура воздуха понизится на 4-6 градусов.
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