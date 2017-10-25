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    Синоптики предупреждают: Температура воздуха понизится на 4-6 градусов

    25.10.2017 [15:10]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    Начиная с полудня 26 октября и в течение 27 октября в некоторых районах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер, вечером и ночью возможны дожди, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, по сравнению с предыдущим днем, 27 октября температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

    AZERTAG.AZ :Синоптики предупреждают: Температура воздуха понизится на 4-6 градусов
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