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    Синоптики предупреждают: Температура воздуха понизится на 5-7 градусов

    09.10.2017 [17:36]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    После наблюдавшихся несколько дней умеренных погодных условий, с вечера 10 октября по 14 октября в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, временами возможны грозы и дожди, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, местами осадки примут принять интенсивный характер, возможен град, в горных территориях - снег. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    По сравнению с предыдущими днями температура воздуха опустится на 5-7 градусов. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

    Согласно медико-метеорологическому предупреждению, ожидаемые 10 октября на Абшеронском полуострове стабильные погодные условия будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.

    AZERTAG.AZ :Синоптики предупреждают: Температура воздуха понизится на 5-7 градусов
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