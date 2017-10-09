Синоптики предупреждают: Температура воздуха понизится на 5-7 градусов

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

После наблюдавшихся несколько дней умеренных погодных условий, с вечера 10 октября по 14 октября в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, временами возможны грозы и дожди, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, местами осадки примут принять интенсивный характер, возможен град, в горных территориях - снег. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха опустится на 5-7 градусов. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

Согласно медико-метеорологическому предупреждению, ожидаемые 10 октября на Абшеронском полуострове стабильные погодные условия будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.