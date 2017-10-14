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    Синоптики предупреждают: Температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов

    14.10.2017 [17:39]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    Начиная с полудня 16 октября до вечера 17 октября в некоторых районах ожидаются нестабильные погодные условия, временами возможны дожди и грозы, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, местами осадки примут интенсивный характер, возможен град, в горах есть вероятность выпадения снега. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

    AZERTAG.AZ :Синоптики предупреждают: Температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов
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