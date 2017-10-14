Синоптики предупреждают: Температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов

Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

Начиная с полудня 16 октября до вечера 17 октября в некоторых районах ожидаются нестабильные погодные условия, временами возможны дожди и грозы, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, местами осадки примут интенсивный характер, возможен град, в горах есть вероятность выпадения снега. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.