Синоптики предупреждают: Температура воздуха в столице понизится на 4-6 градусов

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

После наблюдавшихся несколько дней умеренных погодных условий, с 11 по 13 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, временами возможны дожди, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, местами осадки примут принять интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха опустится на 4-6 градусов.

Согласно медико-метеорологическому предупреждению, незначительное понижение температуры на Абшеронском полуострове 11-12 октября на фоне временами усиливающегося северного ветра и дождей будут в основном неблагоприятны для метеочувствительных людей.