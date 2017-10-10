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    Синоптики предупреждают: Температура воздуха в столице понизится на 4-6 градусов

    10.10.2017 [15:26]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    После наблюдавшихся несколько дней умеренных погодных условий, с 11 по 13 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, временами возможны дожди, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, местами осадки примут принять интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

    По сравнению с предыдущими днями температура воздуха опустится на 4-6 градусов.

    Согласно медико-метеорологическому предупреждению, незначительное понижение температуры на Абшеронском полуострове 11-12 октября на фоне временами усиливающегося северного ветра и дождей будут в основном неблагоприятны для метеочувствительных людей.

    AZERTAG.AZ :Синоптики предупреждают: Температура воздуха в столице понизится на 4-6 градусов
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