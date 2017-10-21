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    Синоптики предупреждают: В регионах ожидаются грозы и дожди

    21.10.2017 [15:15]

    Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

    Начиная с дневных часов 23 октября по дневные часы 24 октября, в основном в северных и восточных районах, ожидаются нестабильные погодные условия, временами возможны дожди и грозы, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, местами осадки примут принять интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

    AZERTAG.AZ :Синоптики предупреждают: В регионах ожидаются грозы и дожди
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