Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ Начиная с дневных часов 23 октября по дневные часы 24 октября, в основном в северных и восточных районах, ожидаются нестабильные погодные условия, временами возможны дожди и грозы, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР). Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, местами осадки примут принять интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

AZERTAG.AZ : Синоптики предупреждают: В регионах ожидаются грозы и дожди

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