Со дня восстановления государственной независимости Азербайджана проходит 26 лет

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

18 октября – День государственной независимости Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 26 лет назад Верховный Совет Азербайджанской Республики принял Конституционный акт о государственной независимости. Внеочередная сессия, приступившая к работе 8 октября, обсуждала вопрос 4 дня, но принятие решения было отложено на неделю. Наконец, 18 октября 1991 года на сессии Верховного Совета был принят исторический документ.

В первые годы независимости наша страна столкнулась с большими трудностями. Великий лидер Гейдар Алиев, возвратившийся в 1993 году по настоятельному требованию народа во второй раз к руководству Азербайджаном, сделал независимость нашей страны вечной и необратимой. Хотя Конституционный акт о государственной независимости был принят 18 октября 1991 года, на самом деле Азербайджан обрел свою настоящую независимость после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно богатый политический опыт общенационального лидера, его высокое управленческое мастерство, неиссякаемая любовь к Родине спасли государственную независимость Азербайджана от опасности. Великий лидер положил конец хаосу и анархии в стране, устранил царящую в обществе экономическую, политическую и морально-психологическую напряженность. Независимая Азербайджанская Республика на прочной базе обозначила новый курс развития. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, провозгласивший Азербайджанскую Республику преемницей первой демократической республики на мусульманском Востоке, исходя из логики о том, сохранить независимость гораздо труднее, чем завоевать, приступил к грандиозной работе по государственному строительству. В результате неустанных усилий великого лидера за короткий срок голос Азербайджана стал доноситься с трибун самых влиятельных международных организаций. Заявив с большой гордостью о том, что независимость является незаменимым достоянием и играет неоценимую роль в исторической судьбе народа, Гейдар Алиев сделал независимость Азербайджана вечной и необратимой. Настоящая независимость - это быть полным хозяином своих богатств. 20 сентября 1994 года было подписано грандиозное нефтяное соглашение - «Контракт века», автором которого являлся Гейдар Алиев. Таким образом, Азербайджан впервые выступил в качестве хозяина своих ресурсов. А участие в этом контракте самых передовых компаний ведущих государств мира повысило значимость и авторитет нашей страны в регионе. Азербайджан присоединился к крупным региональным проектам, к системе энергетической безопасности Европы и мира в целом. Работа, проводимая с 1993 года, и предпринимаемые целенаправленные шаги в деле укрепления государственной независимости стали самой надежной основой для нынешних успехов Азербайджана. Словом, если независимость Азербайджана - это событие, обусловленное исторической необходимостью, то вечность и необратимость этой независимости связаны с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сегодня курс великого лидера, направленный на сохранение и укрепление нашей независимости, продолжает его достойный преемник Президент Ильхам Алиев. Опираясь на результаты многогранной деятельности общенационального лидера, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг значительного прогресса в политической, экономической, социальной и военной сферах. Азербайджан превратился в страну, способную влиять на ход стратегических, политических и экономических процессов в регионе, где расположена наша страна. Азербайджан умело использует свою политическую и экономическую мощь, стратегическую позицию и богатые природные ресурсы для обеспечения внешнеполитических приоритетов. В соответствии с национальными интересами наша страна плодотворно сотрудничает с большинством членов международного сообщества. Благодаря стратегии успешного развития, реализуемой главой государства, экономика страны по темпам развития занимает одно из самых высоких мест в мире.

Таким образом, наша независимость, которая в свое время была сохранена великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня еще более укрепляется и обретает вечность под руководством Президента Ильхама Алиева. Все это вновь дает основание говорить, что независимость Азербайджана вечна и необратима.