Социал-демократы лидируют на выборах в Нижней Саксонии

Берлин, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на выборах в ландтаг федеральной земли Нижняя Саксония лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Об этом свидетельствуют неофициальные предварительные результаты выборов, опубликованные в воскресенье вечером.

Социал-демократов поддержали 37,7 процента избирателей. За их главных конкурентов - Христианско-демократический союз (ХДС) - высказались 33,7 процентов проголосовавших.

На третьем месте - партия "Союз-90"/"зеленые" с 8,8 процента голосов. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 7,2 процентов и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 6 процентов. Левая партия, согласно экзитполам, может не преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в ландтаг. Прогнозы предсказывают "левым" 4,6 процента голосов.

Вугар Сеидов

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Берлин