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    Солнечный свет стал ярче для человеческого глаза, доказали ученые

    23.10.2017 [18:34]

    Баку, 23 октября, AЗЕРТАДЖ

    Предки современного человека, жившие миллионы лет назад, обитали в несколько менее ярком мире, чем мы. Просто потому, что Солнце светило тусклее. К таким выводам пришли ученые, изучающие солнечную активность.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ресурса ToDay News Ufa, наша звезда считается относительно стабильной, однако даже у нее есть несколько разных состояний, сменяющих друг друга в цикле, периодичность которого составляет как минимум сто миллионов лет.

    "Солнце существует в одном из двух состояний. Первое — относительно стабильное. Этот период характеризуется менее интенсивным излучением. А вот второе состояние, так называемое контрастное, является не слишком стабильным. Мы живем именно в период контрастного Солнца", — рассказывают исследователи.

    По словам ученых, непосредственно сейчас светимость Солнца увеличивается — отсюда, например, растут ноги у таких опасных явлений, как глобальное потепление. Да, принято считать, что оно провоцируется в первую очередь антропогенными факторами, но на самом деле естественные причины глобального потепления гораздо более выраженные, чем обусловленные даже самой разрушительной человеческой деятельностью.

    AZERTAG.AZ :Солнечный свет стал ярче для человеческого глаза, доказали ученые
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