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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Сообщение пресс-службы Президента

    07.10.2017 [21:26]

    7 октября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным аспектам азербайджано-турецких двусторонних отношений. Было отмечено, что дружественные и братские связи между нашими странами успешно развиваются. В то же время были обсуждены вопросы, касающиеся визита Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предусмотренного в Азербайджан в конце октября, и программы визита. 

    AZERTAG.AZ :Сообщение пресс-службы Президента
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