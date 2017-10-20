«Сосьедад» одержал крупнейшую гостевую  победу в истории Лиги Европы

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

Футбольный клуб «Реал Сосьедад» в матче группового этапа Лиги Европы разгромил «Вардар» (6:0).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, баски одержали крупнейшую выездную победу в истории турнира, повторив при этом самую крупную разницу в счете за все время существования лиги.

Ранее лишь трем клубам удалось выиграть матч ЛЕ с разницей в шесть мячей. В прошлом сезоне «Лион» разгромил «АЗ Алкмар» (7:1), в позапрошлом «Валенсия» победила венский «Рапид» (6:0), а в сезоне-2014/15 «Стяуа» с таким же счетом нокаутировал «Ольборг».