Состоялась Х конференция Насиминской районной организации ПЕА ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

Баку, 26 oктября, AЗЕРТАДЖ

26 октября в Баку состоялась Х конференция Насиминской районной организации партии «Ени Азербайджан».

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, в конференции принял участие помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, член правления ПЕА Али Гасанов.

На конференции, начавшейся с исполнения государственного гимна, минутой молчания была почтена память создателя ПЕА, великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Выступившая на мероприятии член политического совета ПЕА, председатель Насиминской районной организации партии, депутат Милли Меджлиса Малахет Ибрагимгызы проинформировала о работе, проделанной за минувший период.

Затем был заслушан отчет контрольно-ревизионной комиссии Насиминской районной организации ПЕА.

Был показан видеоролик о создании и 25-летней успешной деятельности партии «Ени Азербайджан».

Член политического совета ПЕА, глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров отметил повышение день ото дня авторитета партии «Ени Азербайджан». Он сказал, что Насиминская районная партийная организация активно участвует в общественно-политической жизни района.

Член политического совета Насиминской районной организации ПЕА, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла рассказал об истории создания партии, ее роли в общественно-политической жизни нашей республики, пройденном пути развития.

Выступивший на конференции помощник Президента Азербайджанской Республики, член правления ПЕА Али Гасанов отметил факторы, обусловившие необходимость создания партии «Ени Азербайджан», рассказал о тяжелой общественно-политической ситуации, сложившейся в то время в нашей стране. Помощник Президента сказал, что партия «Ени Азербайджан», созданная великим лидером Гейдаром Алиевым, объединила в своих рядах людей всех слоев общества. Сегодня партия «Ени Азербайджан» еще более укрепляет свою ведущую роль в обществе как носитель ярких идей общенационального лидера Гейдара Алиева. Под руководством Президента Азербайджанской Республики, председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева успехи партии постепенно возрастают.

После выступлений были рассмотрены организационные вопросы. Малахат Ибрагимгызы была вновь избрана председателем Насиминской районной организации ПЕА.

Ряду активных членов районной организации партии были вручены благодарственные грамоты.

В заключение от имени участников конференции было принято обращение к Президенту Азербайджанской Республики, председателю партии «Ени Азербайджан» Ильхаму Алиеву.