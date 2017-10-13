Состоялась церемония официальной встречи Президента Болгарии Румена Радева ВИДЕО
AzerTAg.az
Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ
13 октября состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Болгария Румена Радева, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Болгарии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили Президента Болгарии Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Болгарии.
Прозвучали государственные гимны Болгарии и Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Представители государства и правительства Азербайджана и Болгарии встретились с президентами и первыми леди.
Президенты и первые леди сфотографировались для официального фото.
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