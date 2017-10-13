Состоялась конференция, посвященная юбилею видного ученого

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

В Центральной научной библиотеке Национальной Академии наук состоялась международная научно-практическая конференция «Стратегические экономические реформы: превентивная налоговая политика», посвященная 70-летнему юбилею со дня рождения и 50-летнему юбилею научно-педагогической деятельности заведующего отделом Института экономики, члена-корреспондента НАНА Акифа Мусаева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу НАНА, на мероприятии, состоявшемся при совместной организационной поддержке Института экономики НАНА и Бакинского университета бизнеса приняли участие представители научной общественности Азербайджана, известные экономисты, а также ученые и специалисты России, Грузии, Румынии, Сербии.

Открыв конференцию вступительным словом, директор Института экономики, доктор экономических наук, профессор Назим Иманов подробно проинформировал о научно-исследовательской деятельности ученого. Он отметил, что под его руководством подготовлено 35 докторов философии и 5 докторов наук. Н.Иманов довел до сведения, что труды ученого изданы в России, Турции, Венгрии и других странах.

Затем директор института представил участникам конференции новый библиографический указатель Акифа Мусаева.

Выступивший затем вице-президент НАНА, директор Института литературы имени Низами, академик Иса Габиббейли отметил, что посвящение мероприятия теме превентивной налоговой политики отнюдь не случайно, так как А.Мусаев долгое время вел исследования в данном направлении. Отмечалось, что А.Мусаев является организатором и руководителем научно-исследовательских работ, проводимых в области экономики фискальной политики, и одним из основных участников и организаторов создания нормативно-правовой базы налоговой системы в Азербайджане.

Коснувшись деятельности А.Мусаева в сфере налогов, вице-президент НАНА довел до внимания особые заслуги ученого в усовершенствовании законодательной базы, определении перспектив, а также подготовке кадров.

На мероприятии были заслушаны доклады ректора Азербайджанского государственного экономического университета, профессора Адалята Мурадова «Стратегические направления реформ в высшем образовании», ректора Бакинского университета бизнеса, профессора Ибада Аббасова «Приоритетные направления формирования человеческого капитала», заместителя директора Центрального экономико-математического института России Георгия Клейнера «Экономические реформы, стратегическое планирование, государственное регулирование: системный подход», сотрудника Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, академика Владимира Папавы «Фискальное стимулирование технологических новшеств».