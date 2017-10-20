Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

В Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) при совместной организации отделений гуманитарных и общественных наук НАНА состоялась научная сессия на тему «Идеалы в творчестве Моллы Панаха Вагифа и современность», посвященная 300-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа. На мероприятии приняли участие вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук, академик Теймур Керимли, академик-секретарь Отделения общественных наук, академик Наргиз Ахундова, директора и сотрудники соответствующих научных учреждений и прочие гости.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, открыв сессию вступительным словом, академик Иса Габиббейли отметил, что мероприятие организовано в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О проведении 300-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа». Сообщив, что имя Моллы Панаха Вагифа включено в «Программу юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий на 2016-2017 гг.» ЮНЕСКО, академик добавил, что это свидетельствует о том, как высоко ценятся гуманистические ценности, нашедшие свое отражение в творчестве великого мастера слова, оставившего неизгладимый след в истории многовековой богатой литературы Азербайджана.

Академик говорил о мире поэзии Вагифа, уникальном творческом стиле, общественной, политической и дипломатической деятельности, возможностях Вагифа влиять на процессы в регионе. Вице-президент НАНА подчеркнул, что М.П.Вагиф создал литературную школу, имеющую своеобразные традиции, образцы его неподражаемой поэзии оказали большое влияние на развитие отечественной литературы в новом русле. Сказав, что поэт является основателем реалистической литературы Азербайджана раннего нового времени, академик добавил, что он является самым известным представителем азербайджанской литературы периода после Мухаммеда Физули и до Мирзы Фатали Ахундзаде. Академик Иса Габиббейли отметил, что основой поэзии Вагифа было отражение народной жизни и неслучайно, что его называют «народным певцом».

Затем был продемонстрирован документальный фильм «Я воспеваю в стихах то, что жизнь пишет прозой», посвященный жизни и творчеству Моллы Панаха Вагифа.

На сессии с докладом «Молла Панах Вагиф и Махтумкули» выступил заместитель директора Института литературы имени Низами Гянджеви НАНА по научной работе, доктор филологических наук, профессор Мамед Алиев. Ученый говорил об использовании в классической поэзии, начиная с XVI века стиля народной поэзии и присущих ей поэтических форм, о постепенном расширении границ этого использования и усилении позиций народной поэзии в классической литературе. М.Алиев отметил, что благодаря творчеству Моллы Панаха Вагифа и Махтумкули Фраги в литературе полностью утвердилась ведущая позиция поэзии на родном языке, нормы литературного языка обогатились и закрепились в письменной литературе за счет разговорных языков азербайджанского и туркменского народов.

На мероприятии был заслушан научный доклад заместителя директора Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА по научной работе, доктора филологических наук, профессора Паши Керимова «Певец действительности и красоты». П.Керимов отметил, что в творчестве Моллы Панаха Вагифа гошма, пришедшая из устной народной литературы, обогатилась образами из классической поэзии, оборотами и словами из арабского и персидского языков, а жанры классической поэзии приблизились к жанрам устной народной литературы.

Выступивший с докладом «Образ Моллы Панаха Вагифа в изобразительном искусстве Азербайджана» заместитель директора Института архитектуры и искусств по общим вопросам, доктор философии по искусствоведению, доцент Хазар Зейналов отметил, что одним из наибольших достижений изобразительного искусства Азербайджана ХХ века является создание портретов видных мастеров слова. Он сообщил, что группа выдающихся отечественных художников-классиков создала портреты поэтов-классиков и мыслителей, мастеров слова и пера, которые отличаются своим высоким художественным содержанием, целостностью и совершенством образа. Отметив, что среди поэтов, чей портрет был написан, присущее ему место занимает и М.П.Вагиф, докладчик добавил, что его художественный образ вдохновил таких видных художников и скульпторов, как Микаил Абдуллаев, Джалал Гаръягды, Альберт Мустафаев, Рамиз Исми Гая и т.д.

Далее был заслушан доклад заведующего Отделом истории азербайджанского ремесла Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА, доктора исторических наук, профессора Джамала Мустафаева «Молла Панах Вагиф и внешняя политика Карабахского ханства». Сказав, что Молла Панах Вагиф был также видным государственным деятелем, ученый отметил, что его способности и острый ум привлекли карабахского Ибрахима Халил-хана, Вагиф был главным секретарем, собеседником и главным визирем хана.

Докладчик сообщил, что Вагиф играл значительную роль в управлении Карабахским ханством, особенно в вопросах внешней политики.

Также на мероприятии выступили сотрудница Института литературы имени Низами Гянджеви, доктор филологических наук Махира Гулиева и другие, которые говорили о жизни и творчестве великого поэта.