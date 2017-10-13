Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой с Президентом Руменом Радевым и первой леди Десиславой Радевой ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
AzerTAg.az
Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ
13 октября после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой с Президентом Республики Болгария Руменом Радевым и первой леди Десиславой Радевой.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече было отмечено успешное развитие отношений между нашими странами в политической, экономической, гуманитарной, энергетической сферах и других областях. Была выражена уверенность в том, что визит Президента Болгарии в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений. Было подчеркнуто наличие хорошего потенциала для расширения связей между нашими странами.
На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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