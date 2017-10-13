Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой с Президентом Руменом Радевым и первой леди Десиславой Радевой ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

13 октября после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой с Президентом Республики Болгария Руменом Радевым и первой леди Десиславой Радевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече было отмечено успешное развитие отношений между нашими странами в политической, экономической, гуманитарной, энергетической сферах и других областях. Была выражена уверенность в том, что визит Президента Болгарии в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений. Было подчеркнуто наличие хорошего потенциала для расширения связей между нашими странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.