Состоялась встреча министров иностранных дел ГУАМ в широком формате

Подписаны документы о расширении сотрудничества между странами-членами ГУАМ

Тбилиси, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

В связи с 20-й годовщиной создания ГУАМ состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов организации в широком формате.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече была обсуждена работа, проведенная за 20 лет со дня создания организации, предстоящие задачи, стратегические планы, безопасность, территориальная целостность государств, урегулирование конфликтов, осуществляемые в регионе крупномасштабные энергетические и инфраструктурные проекты, вопросы укрепления сотрудничества внутри ГУАМ. На заседании в центре внимания также были вопросы сотрудничества между ГУАМ и другими международными организациями.

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Михеил Джанелидзе, открыв мероприятие, рассказал о 20-летней деятельности ГУАМ. Он особо отметил роль стран-членов ГУАМ в повышении экономического развития, международного авторитета. Министр рассказал о вопросах региональной безопасности, а также безопасности и экономического сотрудничества в бассейнах Каспийского и Черного морей, подчеркнул важное значение крупномасштабных энергетических и инфраструктурных проектов для региона и Европы.

Выступивший на мероприятии министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что ГУАМ превратилась в важную платформу для сотрудничества стран-членов. Он отметил, что ГУАМ играет важную роль в объединении усилий в вопросе урегулирования конфликтов на территориях стран-членов.

Подчеркнув, что авторитет ГУАМ с каждым днем растет, Э.Мамедъяров сказал, что государства-члены для усиления связей, в первую очередь, должны укрепить свою независимость, избавиться от факта оккупации, которому подверглись. Четыре страны-члены ГУАМ, можно сказать, страдают от подобных проблем. А для этого следует еще более укрепить сотрудничество. Это приведет к развитию стран-членов и обеспечению благополучной жизни их населения.

Эльмар Мамедъяров сказал: «Есть соответствующее заявление Азербайджана в связи с нарушением территориальной целостности государств-членов ГУАМ. В соответствии с требованиями международного права мы признаем границы стран в рамках территориальной целостности. Мы продолжим усилия в этом направлении».

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что осуществляемые в регионе крупномасштабные проекты, в частности, соединяющий Европу с Азией Великий Шелковый путь, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся частью этого проекта, играют важную роль в развитии экономических связей. Подчеркнув широкие возможности для развития связей в гуманитарной, культурной, туристической и спортивной сферах, министр призвал другие страны к сотрудничеству в этих областях.

Затем выступили министр иностранных дел Украины Павло Климкин, министр иностранных дел Молдовы Андрей Галбур, генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев, которые поделились мнениями о принципах и перспективах деятельности организации.

Было отмечено, что ГУАМ, будучи региональной организацией, обладает политической платформой и страны-члены должны выступать с единой позиции по многим вопросам, в частности, по вопросам территориальной целостности.

Во встрече в качестве наблюдателя приняли участие представители США, Японии, Вышеградской группы, Балтийской ассамблеи, а также сотрудники аккредитованных в Тбилиси посольств ряда стран.

Затем был подписан план деятельности и документы о расширении сотрудничества.

Хатаи Азизов

собкор АЗЕРТАДЖ

Тбилиси