Состоялась встреча президентов Азербайджана и Болгарии в расширенном составе ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

13 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Болгария Румена Радева в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главы государств выступили на встрече.

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Хочу еще раз поприветствовать Вас в Азербайджане. Очень рад, что Вы прибыли с визитом в нашу страну. На заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке у нас состоялась короткая встреча. Благодарю Вас за то, что Вы приняли приглашение и прибыли с визитом в Азербайджан. Это Ваш первый визит в нашу страну. Уверен, что визит будет очень успешным.

Сегодня мы уже провели обмен мнениями о развитии нашего партнерства. Уверен, что идеи, которые мы разделяем, откроют путь для более широкого сотрудничества между нашими странами. Мы довольны уровнем сотрудничества в политической и экономической сферах. Однако уверен, что наш потенциал в экономической области сильнее существующего сегодня потенциала. Имея такие хорошие политические отношения, мы также должны уделять внимание торговой, инвестиционной и другим сферам. В результате наше партнерство еще более расширится и будет диверсифицированным.

Болгария для нас очень близкий партнер, дружественная страна. В то же время мы очень активно сотрудничаем и в рамках международных организаций. Ваш визит еще раз показывает, что мы - близкие друзья и наше сотрудничество будет успешно продолжаться.

Желаю Вам приятного визита в Азербайджан. Еще раз добро пожаловать в нашу страну.

Президент Болгарии Румен РАДЕВ сказал:

-Господин Президент, прежде всего, разрешите от имени моей делегации выразить Вам признательность за приглашение и возможность посетить Вашу прекрасную страну.

Мы рады находиться здесь для проведения обсуждений и продолжения диалога между руководством наших стран. Считаем, что интенсивность политического диалога демонстрирует, что между нашими народами и странами существуют очень хорошие отношения. Наряду с этим, как отметили и Вы, уровень политического диалога создает хорошие условия для развития нашего сотрудничества во многих других сферах. Только что мы обсудили экономическое и энергетическое сотрудничество, его возможности и потенциал. Мы поддерживаем Южный газовый коридор. Азербайджан играет важную роль в обеспечении возможностей диверсификации в Восточной и Центральной Европе. Поэтому мы поддерживаем этот проект. Есть очень большой потенциал в связи с перевозками, созданием транспортного коридора. Мы также обсудили прямые рейсы между Баку и Софией, которые важны для наших стран. Если мы сможем открыть эту воздушную линию, то внесем вклад в развитие всех других областей.