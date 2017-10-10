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    ПОЛИТИКА


    Состоялась встреча с ветеранами, посвященная окончанию битвы за Кавказ

    10.10.2017 [15:39]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    В рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) «Великие битвы Великой Отечественной» в Национальном музее истории Азербайджана прошла тематическая встреча, посвященная окончанию битвы за Кавказ. Мероприятие прошло при поддержке Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИКЦ, на встрече научный сотрудник музея Фуад Агаев выступил перед присутствующими с докладом о битве за Кавказ, о важности сохранения бакинского нефтяного ресурса, о большом вкладе азербайджанцев в дело победы над фашизмом. После доклада был показан документальный фильм «Цель - Баку. Как Гитлер проиграл войну за нефть», созданный Бакинским медиа-центром в 2016 году.

    Затем ветераны войны Александр Гритченко, Мария Рзаева и Исмаил Фараджев поделились воспоминаниями о войне.

    В заключение заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Александр Каламин пожелал ветеранам крепкого здоровья и поблагодарил руководство музея и Организацию ветеранов за оказанное содействие в проведении мероприятия, вручил ветеранам Великой Отечественной войны памятные подарки, а Фуаду Агаеву - почетную грамоту Россотрудничества.

    В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Назим Рамазанов, Аликиши Джумшудов, Хатаи Мурзалов, члены Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил, учащиеся Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской государственной консерватории, представители казачества в Азербайджане.

    AZERTAG.AZ :Состоялась встреча с ветеранами, посвященная окончанию битвы за Кавказ
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