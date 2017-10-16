Состоялся брифинг, приуроченный ко Всемирному дню мытья рук

Баку, 16 октября, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

Сегодня в Центре общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения состоялся брифинг для представителей СМИ, приуроченный ко Всемирному дню мытья рук.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступившая на мероприятии заведующая отделом коммуникаций в здравоохранении и связей с общественностью ЦОЗР Айтен Мамедова отметила, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) официально объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук. Впервые данная инициатива была реализована в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Цель масштабных акций, организуемых в этот день при поддержке ООН во всем мире (особое внимание уделяется странам Азии, Африки и Южной Америки), — привлечь внимание общественности к необходимости этой простой, но очень важной гигиенической процедуры, как ключевого подхода к профилактике многих заболеваний. Было отмечено, что в этом году День проходит под девизом «Наши руки, наше будущее» - подчеркивая, как польза от мытья рук сохраняет наше здоровье.

В свою очередь, заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Казымов напомнил, что в ходе исторического Саммита в сентябре 2015 года всеми 193 государствами-членами ООН были единогласно приняты 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года. Было отмечено, что во исполнение цели 6.2 ЦУР ООН (Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех) в Азербайджане на регулярной основе проводятся просветительские меры. Так, с 2015 года в учебных заведениях республики под девизом «Вода – сама жизнь. Чистые руки – залог здоровья» проходят мероприятия по пропаганде гигиенических норм. Как результат, с момента реализации мер по настоящее время мероприятия охватили 2 621 школу страны, 3 лицея и 111 детских садов.

Затем с презентациями выступили экономист отдела экономики здравоохранения и медицинского страхования ЦОЗР Эльвина Алиева, исполнительный директор организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова и координатор услуги «Детская горячая линия» в Азербайджане Гюльшан Ахундова. Было отмечено, что каждый год в мире умирает более 1,4 миллиона детей от диареи или пневмонии, инфекции обуславливают 15 процентов смертей новорожденных. Мытье рук с мылом – эффективный способ предотвратить эти потери. Так, установлено, что частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20 процентов и от острых кишечных инфекций на 50 процентов. Помимо этого, как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. «Грязные руки» являются одной из главных причин высокой детской смертности в Азии и Африке, поскольку нерегулярное мытье рук может вызвать такие заболевания, как холера, дифтерия, пневмония, гепатит, грипп и обычная простуда, конъюнктивит, чесотка, различные грибковые заболевания. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от диареи, которую еще называют «болезнью грязных рук», умирают пять тысяч детей. Было доведено до внимания, что половины этих смертей можно было избежать, если бы они тщательно мыли руки с мылом перед едой и после посещения туалета. Поэтому столь простая гигиеническая процедура, как обычное мытье рук, может спасти и спасает тысячи детских жизней ежедневно. Она не только помогает предупредить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает нашу жизнь более комфортной, приятной и безопасной.

В завершение мероприятия были даны ответы на интересующие журналистов вопросы.