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    Состоялся международный научный семинар на тему «Археология Габалы»

    21.10.2017 [20:27]

    Габала, 21 oктября, Шахназар Баширов, AЗЕРТАДЖ

    21 октября состоялся международный научный семинар на тему «Археология Габалы», организованный совместно Азербайджано-корейской ассоциацией культурного обмена СEБA (Сеул-Баку), Институтом археологии и этнографии НАНА и посольством Республики Корея в Азербайджане.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, семинар, организованный в Центре археологии Габалы, был посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

    На церемонии открытия международного научного семинара выступили посол Республики Корея в Азербайджане Ким Чанг-гю, председатель Азербайджано-корейской ассоциации культурного обмена СEБA (Сеул-Баку) Рухангиз Гейдарова, заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов, директор Института археологии и этнографии НАНА Маиса Рагимова, академик Теймур Буньядов, начальник Габалинской археологической экспедиции, член-корреспондент НАНА Ильяс Бабаев, директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы.

    Было сообщено, что за минувшие 25 лет Республика Корея и Азербайджанская Республика достигли большого продвижения в истории сотрудничества, постоянно развивали отношения в политической, экономической, культурной и других сферах. Большую роль в расширении этих дружественных отношений между Азербайджаном и Кореей играет Общественное объединение «Азербайджано-корейская ассоциация культурного обмена СEБA (Сеул-Баку)», действующая уже 12 лет.

    Выступившие особо подчеркнули деятельность Габалинской азербайджано-корейской экспедиции как пример сотрудничества между двумя странами в научной сфере. Было отмечено, что проведение таких международных научных семинаров в Габале, ставшей в последние годы одним культурных и туристических центров в мире, привлекает внимание международной общественности не только к Габале, но и к Азербайджану в целом.

    Было сообщено, что деятельность азербайджано-корейской археологической экспедиции началась по инициативе, при финансовой и организационной поддержке Азербайджано-корейской ассоциации культурного обмена СEБA (Сеул-Баку). С того времени на трех исторических территориях Габалы, бывшей столицы государства Кавказская Албания, а впоследствии - значимого города в истории Азербайджана и Востока (IV до н.э. – XVIII век н.э.), а также на пригородных территориях, относящихся к палеолиту, энеолиту и раннему бронзовому веку, ежегодно проводятся археологические исследования.

    Отмечалось, что археологические раскопки в Габале проводятся командой, состоящей из сотрудников Института археологии и этнографии НАНА и специалистов нескольких научных центров Кореи. Созданы необходимые условия для сохранения и проведения специалистами лабораторного анализа самых интересных образцов материальной культуры, обнаруженных в ходе раскопок. Эти образцы демонстрируются в выставочном зале Центра археологии, расположенном в селе Чухур Габала.

    На международном мероприятии были заслушаны научные доклады, состоялась презентация сборника Ассоциации СЕБА, включающего годовые отчеты о результатах, достигнутых в ходе археологических экспедиций, проводимых с 2005 года археологами Азербайджана и Кореи под руководством члена-корреспондента НАНА, профессора Ильяса Бабаева на территории имеющего 2500-летнюю историю древнего города Габала, который на протяжении 900 лет был столицей Кавказской Албании, и фильма «Габала – столица Кавказской Албании», созданного Баку Медиа-центром по заказу Ассоциации СЕБА.

    На мероприятии было сообщено, что в сборнике материалов семинара опубликованы 33 научных труда 39 авторов. Среди авторов, которые участвуют в мероприятии, - не только азербайджанские археологи, но и профессора Сеульского национального университета, Национального университета Конджу, Исследовательского института по культурному наследию Силлы, Московского государственного университета имени M.В.Ломоносова и Стамбульского филиала Института археологии Германии. В числе гостей и сотрудник отдела культурного наследия мэрии города-побратима Габалы – Кенджу Лее Жоо Йонг.

    На семинаре известные археологи Азербайджана и Кореи рассказали о результатах исследований, проведенных на территории древнего города Габала.

    Участники международного научного семинара ознакомились с выставкой, на которой представлены экспонаты и фотографии, отражающие археологические раскопки, проводимые на территориях Антик, Салбир и Гала древнего города Габала.

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